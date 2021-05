Madre perde il figlioletto per un tumore al cervello: un anno fa il marito morì nello stesso modo

Marie Hughes, 44 anni, di York, si vede costretta a vivere il suo terzo lutto familiare. Suo figlio Milo di soli cinque anni è morto questa settimana a causa di un tumore al cervello diagnosticatogli l'anno scorso poco dopo il funerale di suo padre, il signor Ian Hughes, deceduto a gennaio per un glioblastoma. Nel 2014 la famiglia aveva dovuto seppellire un altro figlio, Oscar, stroncato a 9 anni da un medulloblastoma.

Marie con l'aiuto di suo marito aveva trovato come balsamo per affrontare la perdita di Oscar la creazione di un ente di beneficenza a suo nome pensato per aiutare altri bambini affetti da tumori. L'organizzazione di beneficenza per i tumori cerebrali pediatrici di Oscar, infatti, mira a finanziare la ricerca critica sui tumori cerebrali pediatrici nella speranza di trovare una cura e trattamenti meno devastanti e lavora a stretto contatto con altri enti di beneficenza. La donna ha co-finanziato una banca dei tessuti per tumori cerebrali leader a livello mondiale a Leeds, fornendo risorse all'avanguardia per raccogliere, esaminare e conservare campioni di tessuti freschi, il che significa che i ricercatori nello Yorkshire avranno maggiori risorse per continuare il loro lavoro di fama mondiale.

Parlando di suo figlio Milo, Marie aveva detto alla York Press, lo scorso settembre, che il piccolo sembrava, a parte la perdita di capelli, un bambino sano e attivo, nonostante avesse diversi tumori cerebrali che gli avevano causato la perdita permanente della vista e la totale perdita dell'udito in un orecchio. Milo aveva capito la situazione che stava vivendo tanto da confessare alla mamma in una notte come le altre «non voglio morire». Ma Marie di fronte a ciò era impotente.



Adesso il dolore è tanto ma ci sono i ricordi a fare compagnia a Marie e agli altri suoi due figli Seb e Lucas ai quali adesso va tutta l'attenzione della donna che ha lanciato un appello per raccogliere fondi e poterli così mandare in vacanza in America. In meno di 24 ore sono già state raggiunte 13.000 sterline.

