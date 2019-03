Tumore inoperabile in testa: bimba salvata con la terapia sperimentale ai raggi protonici

Tumore inoperabile in testa: la diagnosi non lasciava speranze a Caroline Brown. Per i medici, il male che ha colpito la bimba inglese era troppo vicino al cervello. Poi, la svolta: la terapia sperimentale ai raggi protonici ha salvato la piccola. Caroline oggi a nove anni: tre anni fa è stata ricoverata in ospedale per una sospetta infezione all'orecchio che le provocava dolori, stanchezza e perdita eccessiva di peso, presunta infezione curata dai medici di Longhoughton, nel Northumberland nel Regno Unito, con gli antibiotici. Ma quella che sembrava un'infezione all'orecchio, in realtà era un tumore raro e inoperabile.

Il tumore aveva colpito la piccola ai tessuti molli e si era diffuso a pochi millimetri dal suo cervello, troppo vicino ai suoi nervi facciali per poter tentare un'operazione. I medici allora hanno deciso di sperimentare su di lei una nuova terabia a base di raggi protonici. Terapia all'epoca non disponibile in Gran Bretagna e per far questo la piccola è stata ricoverata in una struttura medica degli Stati Uniti.



La terapia a raggi protonici ha avuto la meglio sul tumore e ha causato lievissimi effetti sulle parti sane. Ora la piccola Caroline Brown sta bene e i medici sono fiduciosi di poterla guarire completamente.

