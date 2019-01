Ragazzo si lancia dalla nave da crociera, in un video il volo di oltre 30 metri

Una bravata che gli è costata cara. Un ragazzo di 27 anni si è lanciato dall'undicesimo piano della nave da crociera Symphony of the Seas della Royal Caribbean. In un video caricato su Instagram il volo di oltre 30 metri nelle acque blu delle isole Bahamas. Il protagonista è Nick Nayden che si è fatto filmare dai suoi amici per ottenere un video virale.

Nelle immagini si notano i ragazzi ridere e scherzare mentre lui in maniera goffa si tuffa nel vuoto. Il giovane è sopravvissuto al lancio anche se ha raccontato di non esser riuscito a muoversi per tre giorni consecutivi in seguito all'impatto con l'acqua.

La sua vacanza tuttavia è finita in quel momento. La Royal Caribbean ha infatti deciso di cacciarlo dalla crociera imponendo lo sbarco immediato del ragazzo dalla nave oltre ad essere stato bandito a vita da ogni mezzo della compagnia.

Ultimo aggiornamento: 18:05

