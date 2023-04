Tucker Carlson annuncia l'addio a ​Fox News e la rete perde 500 milioni di dollari: ecco cosa sta succedendo

Un terremoto economico segue l'ufficializzazione dell'addio di Tucker Carlson da Fox News. Il valore di Fox Corporation ha infatti perso più di 500 milioni di dollari dopo che lunedì la società di media ha annunciato che si sta separando dal conduttore Carlson. Un terremoto che ha sollevato interrogativi sul futuro sia di Fox News che della formazione in prima serata della rete conservatrice. Carlson, star televisiva di Fox News, è considerato una sorta di portavoce di Donald Trump.

Lo scrive in un articolo online Cbsnews riferendosi all'ultimo spettacolo di Carlson avvenuto venerdì 21 aprile: il conduttore lascia Fox News ma rimane un presentatore di prim'ordine per la rete, attirando 334.000 spettatori nell'ambito gruppo demografico dai 25 ai 54 anni nella fascia oraria delle 20:00, secondo i dati di AdWeek riguardanti la settimana terminata il 20 aprile. Era più del doppio del pubblico dei suoi concorrenti alla CNN e alla MSNBC nella stessa ora, e rappresentava anche un pubblico più vasto rispetto ad altri conduttori di Fox News come Sean Hannity o Laura Ingraham.





Le azioni di Fox sono scese di 17 centesimi, dello 0,6%, martedì a 29,74 dollari. Dalla chiusura delle contrattazioni di venerdì il titolo è sceso del 3,5%. La brusca decisione di Carlson arriva meno di una settimana dopo che Fox ha raggiunto un accordo di $ 787,5 milioni con "Dominion Voting Systems", che aveva citato in giudizio la società per diffamazione per $ 1,6 miliardi, sulle insinuazioni della rete legate alle elezioni presidenziali del 2020. Carlson è diventato un punto focale nel caso "Dominion" dopo che i documenti hanno rivelato messaggi di testo sprezzanti da parte sua sull'ex presidente Donald Trump, incluso uno che diceva: «Lo odio appassionatamente». I commenti del conduttore sulla gestione della Fox, emersi anche nel caso Dominion, hanno avuto un ruolo nel suo lasciare la rete, ha riferito il Washington Post, citando un personale che conosceva il pensiero della Fox.



Nel breve termine, l'impatto finanziario su Fox potrebbe essere minimo perché gli inserzionisti in genere prenotano i loro slot in anticipo, ma «se le valutazioni crollano davvero» potrebbe esserci un problema, ha detto a CBS MoneyWatch Joseph Bonner, analista di titoli senior presso Argus Research.

Bonner ha aggiunto: «Da intermedio a lungo termine, forse [c'è] qualche impatto finanziario a seconda di chi prende il posto di Carlson e del suo successo, o della sua mancanza». Da Fox News hanno dichiarato che andrà in onda "Fox News Tonight" alle 20:00. il lunedì come programma provvisorio fino a quando non sarà nominato un nuovo conduttore. Il cambio di programmazione potrebbe essere dovuto alla necessità per Fox News di attrarre più inserzionisti tradizionali, ha osservato l'analista di Huber Research Doug Arthur in una di ricerca.

La pubblicità sulle reti via cavo della Fox è stata «debole e deludente» nonostante il suo predominio negli ascolti, ha aggiunto. «[Un] allontanamento dai fanatici contenuti di cospirazione, meno roba da 'Il mio cuscino', potrebbe iniziare ad attrarre di nuovo grandi inserzionisti» ha scritto Arthur, riferendosi alla società di proprietà di Mike Lindell, l'uomo d'affari che ha promosso cospirazioni elettorali in sulla scia della sconfitta del presidente Donald Trump nelle elezioni del 2020.



Nel suo ultimo spettacolo di venerdì, Carlson non ha dato indicazioni che sarebbe stata la sua ultima apparizione. Le risposte alla sua partenza andavano dalla gioia, con il pubblico di "The View", secondo quanto riferito, che scoppiava in un applauso, alla delusione, con Eric Trump che twittava: «Cosa sta succedendo a Fox?». Alcuni utenti dei social media hanno denunciato l'uscita di Carlson, mentre altri hanno anche esortato gli spettatori a contattare i propri fornitori di servizi via cavo per lamentarsi. «Fox News ha licenziato Tucker Carlson perché si stanno svegliando!!!», ha scritto un commentatore.

La partenza significa che Fox News sta perdendo una grande attrazione di pubblico, arrivando diversi anni dopo che la rete ha tagliato i legami con Bill O'Reilly, una delle sue superstar. O'Reilly ha lasciato la rete nel 2017 dopo che sono state presentate denunce di molestie sessuali contro di lui, con Carlson che ha preso il suo posto nella trasmissione delle 20. Ma le valutazioni di Carlson sono molto al di sotto di O'Reilly, che ha registrato una media di 728.000 spettatori di età compresa tra 25 e 54 anni nel primo trimestre del 2017, secondo l'Hollywood Reporter. In confronto, il pubblico di Carlson in quel gruppo demografico durante i primi tre mesi di quest'anno è stato in media di 443.000.

«Mentre i commentatori possono parlare del cielo che cade per la perdita di una stella importante, Fox ha fatto abbastanza bene nel produrre nuove stelle nel tempo – ha osservato Bonner – Dobbiamo pensare a quanto riguarda la persona e quanto riguarda la piattaforma». Allo stesso tempo, Carlson sta affrontando le accuse di un ex dipendente sull'ambiente di lavoro "tossico" della rete. Abby Grossberg, che ha lavorato come capo della prenotazione nello show di Carlson, ha affermato il mese scorso nei documenti del tribunale di aver sopportato un ambiente che «soggioga le donne sulla base di vili stereotipi sessisti, caratterizza le minoranze religiose e sminuisce le loro tradizioni, e dimostra poco o nessun riguardo per quelle affetto da malattia mentale». Grossberg ha anche affermato che il team legale della Fox l'ha «costretta» a fornire una testimonianza fuorviante nel caso di diffamazione di Dominion.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, Grossberg ha definito la partenza di Carlson «un passo verso la responsabilità per le bugie elettorali e le infondate teorie del complotto diffuse da Fox News, qualcosa a cui ho assistito in prima persona in rete, così come per gli abusi e le molestie che ho subito mentre ero capo di prenotazione e produttore senior per Tucker Carlson Tonight».