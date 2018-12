Dazi, pace Trump-Xi Jinping: volano le Borse mondiali

La Cina «ha concordato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto provenienti in Cina dagli Usa» che «attualmente sono al 40%». Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump, fornendo un ulteriore elemento legato verosimilmente al summit di sabato tenuto a Buenos Aires, a margine del G20, con il presidente cinese Xi Jinping, che ha sancito la tregua sui dazi di 90 giorni per definire un accordo a tutto tondo sul commercio.



Quello sulle auto è stato l'ultimo fronte commerciale emerso la scorsa settimana in vista del summit tra i due leader. Il Rappresentante del Commercio americano Robert Lighthizer aveva criticato infatti la politica di Pechino sul taglio dei dazi all'import di auto al 15%, ma aggravati da un 25% quanto ai veicoli provenienti dagli Stati Uniti in risposta a una simile mossa Usa mirata a colpire il «made in China». Lighthizer, in una nota, aveva affermato di ritenere le tariffe cinesi sul settore «estremamente oltraggiose» promettendo l'esame di «tutti gli strumenti a disposizione» per pareggiare le differenti condizioni sulle importazioni di automobili tra i due Paesi.

