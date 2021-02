Trump e l'offerta di un passaggio sull'Air Force One a Kim. E la Bbc rivela che il dittatore nordcoreano preferì il treno

Prego, signor dittatore, si accomodi. No grazie, preferisco il treno. Donald Trump, allore presidente Usa, offrì al leader nordcoreano Kim Jong Un un passaggio a bordo dell'Air Force One al termine del vertice di Hanoi, due anni fa. A rivelarlo è un documentario della Bbc, dal quale emerge che però Kim declinò l'offerta. Il vertice in Vietnam si era concluso senza passi avanti nelle trattative.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI In gabbia la senatrice no-mask che sostiene Donald Trump, gira armata...

In gabbia la senatrice no-mask che sostiene Donald Trump, gira armata e assalta il Campidoglio

Trump sapeva che Kim era arrivato dopo un lungo viaggio in treno e gli disse: «Se vuole posso riportarla a casa in due ore», secondo quanto riportato alla Bbc da Matthew Pottinger, esperto per l'Asia del Consiglio di sicurezza nazionale di Trump. Ma Kim rifiutò, riporta il documentario "Trump Takes on the World". Se avesse accettato sarebbe salito con qualche esponente del suo entourage, a bordo dell'aereo presidenziale, che sarebbe peraltro entrato nello spazio aereo nordcoreano, creando diversi problemi di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA