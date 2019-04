Trump: stop ai migranti illegali o dazi con il Messico al 25%

«Se per qualsiasi ragione il Messico smette di catturare e riportare da dove sono venuti i migranti illegali, gli Stati Uniti saranno obbligati a imporre dazi del 25% su tutte le auto prodotte in Messico e spedite a noi. Se questo non funzionerà, chiuderò il confine». Lo ha scritto il presidente americano, Donald Trump, in un tweet. Già ieri il leader Usa ne aveva parlato senza dare dettagli sulla portata delle ipotetiche tariffe doganali. © RIPRODUZIONE RISERVATA