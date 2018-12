Trump attacca Facebook, Twitter e Google: «Mi fanno perdere follower e favoriscono i democratici»

«Facebook, Twitter e Google sono sbilanciati in modo ridicolo a favore dei democratici. Twitter, infatti, ha reso molto più complicato per le persone seguire» l'account « realDonaldTrump». È l'accusa che Donald Trump affida ad un tweet. «Hanno rimosso molti nomi» di follower e «hanno enormemente diminuito la velocità con cui aumenta» il numero di utenti che seguono il presidente. Per rimediare alla situazione, «non hanno fatto assolutamente nulla». Le nuove accuse di Trump arrivano a pochi giorni dalle dichiarazioni che Sundar Pichai, Ceo di Google, ha reso davanti alla Commissione Giustizia della Camera.



«Abbiamo un approccio al lavoro privo di qualsiasi pregiudizio politico. Crediamo in un metodo neutrale», ha detto Pichai martedì scorso rispondendo alle domande dei deputati. Il compito di Google, ha aggiunto Pichai, è «fornire informazioni accurate e affidabili. Agire in maniera diversa significherebbe andare contro i nostri principi fondamentali e contro i nostri interessi. Siamo una compagnia che mette a disposizione piattaforme per prospettive e opinioni differenti», aggiunge.



Google, in particolare, è finito nel mirino dei repubblicani, convinti che il colosso privilegi la diffusione di contenuti anti-conservatori. L'accusa, recentemente, è stata sostenuta anche da Trump. Il presidente, già nei mesi scorsi, aveva affermato che «i risultati di Google per le ricerche su ' Trump News' mostrano solo la visualizzazione/segnalazione di Fake News Media. In altre parole hanno manipolato, per me e per altri, facendo in modo che quasi tutti gli articoli e le notizie siano negativi».

