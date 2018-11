Trump "licenzia" il ministro della Giustizia Sessions

Trump licenzia il ministro della Giustizia Jeff Sessions. «Ringraziamo il ministro della Giustizia, e gli auguriamo il meglio», ha twittato il presidente americano, annunciando che Matthew Whitaker, capo dello staff di Sessions, sarà temporaneamente ministro della giustizia ad interim. «Un sostituto permanente sarà nominato successivamente».

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018