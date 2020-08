Trump, gaffe in conferenza: «La seconda guerra mondiale è finita con l'influenza spagnola, nel 1917»

Nuova gaffe per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa bruscamente interrotta dalla security per alcuni spari di pistola uditi nei pressi della Casa Bianca, ha detto che la seconda guerra mondiale è finita nel 1917. Parlando di coronavirus, Trump ha affermato: «L’evento più vicino che possiamo paragonare è l’influenza spagnola nel 1917. Fu senz’altro un evento terribile, nel corso del quale persero la vita da 50 a 100 milioni di persone, probabilmente fece terminare la seconda guerra mondiale, tutti i soldati erano malati, fu una situazione terribile».

Trump says the Spanish Flu in 1917 "probably" ended the Second World War.

The Spanish Flu was in 1918 and WWII ended in 1945. It's "probably" a good thing the Secret Service cut that press conference short. pic.twitter.com/sHQj2Uqov6

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 10, 2020