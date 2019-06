Trump rivela il nuovo look dell'Air force one: «Ma non sarò io a usarlo»

L' Air force one cambia look, e a rivelare il restyling dell'aereo presidenziale è proprio l'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. «Ecco il nuovo Air Force One», ha detto il presidente in un'intervista ad Abc News, rivelando gli schizzi che mostrano la carena dipinta non più nei tradizionali azzurro e bianco, ma di rosso, bianco e blu, i colori della bandiera americana. «Lo sto facendo per gli altri presidenti, non per me», ha spiegato. Nel febbraio 2018, la Casa Bianca annunciò che aveva chiuso un accordo con Boeing per due nuovi aerei, chiedendo che fossero pronti nel 2021 e non nel 2024, come previsto dal piano originale (anno di scadenza del secondo eventuale mandato di Trump). Le modifiche alle tonalità dell' Air Force One sarebbero le prime dagli anni Sessanta, quando l'allora presidente John F. Kennedy e la first lady Jaqueline scelsero i colori attuali.

