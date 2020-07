Donald Trump lancia la proposta di rinviare le elezioni americane, previste per il 3 novembre prossimo. «Con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente della storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Usa. Ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in moro appropriato e sicuro?». Lo twitta Trump. Una domanda destinata a creare non poche polemiche e alimentare i timori sull'Election Day e sulla disponibilità di Trump di accettare il risultato elettorale.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020