Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina

Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi in Ucraina.

Angela Merkel, atterraggio d'emergenza per l'aereo della Cancelliera diretto al G20

«Visto che le navi e i marinai ucraini non sono stati riconsegnati dalla Russia ho deciso che la cosa migliore per tutti è cancellare l'incontro in Argentina precedentemente programmato con il presidente Vladimir Putin», scrive Trump, auspicando che l'atteso summit si possa svolgere appena risolta la questione ucraina. «Sarò felice di avere nuovamente un significativo Summit una volta che la situazione sarà risolta», ha annunciato Trump da bordo dell'Air Force One.

In una breve conversazione con i giornalisti giusto prima di partire, Trump era sembrato favorevole a mantenere l'incontro anche se aveva precisato di voler prendere una decisione definitiva durante il volo. «Vedrò probabilmente il presidente Putin. Non abbiamo cancellato l'incontro. Ci ho pensato, ma non l'abbiamo fatto», aveva detto Trump. «A loro piacerebbe che ci fosse. Penso sia un buon momento per avere un incontro. Sull'aereo mi farò fare un pieno rapporto su quanto successo e questo determinerà cosa farò», aveva aggiunto.

La replica. Se non ci sarà il vertice tra Putin e Trump a margine del G20, il presidente russo «avrà un paio di ore in più per incontri utili», ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe.



Ultimo aggiornamento: 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA