Venerdì 31 Maggio 2024, 06:54 - Ultimo aggiornamento: 06:59

Il volto scolpito come nella pietra, in piedi con al fianco il figlio Eric. Donald Trump ha ascoltato in silenzio i 12 giurati di New York annunciare che lo trovavano colpevole di tutti e 34 i capi d'accusa per cui era stato processato. Dopo un dibattimento di 20 giorni, Trump è stato trovato ufficialmente responsabile di frode fiscale e frode elettorale.

UN MOMENTO STORICO

L'ex presidente degli Stati Uniti è il primo nella storia a essere giudicato un criminale. Molta parte dei commentatori ha accolto la notizia con gravitas, dato il momento senza precedenti, mentre i suoi sostenitori hanno continuato nella virulenta critica al sistema giudiziario americano: «Una disgrazia, un processo manipolato, un giudice corrotto ha reagito Trump in persona quando è uscito dall'aula del tribunale È tutta opera di Joe Biden. Continuerò a combattere, perché il nostro Paese sta andando a pezzi, è un Paese senza legge, con tutta questa gente che entra ai confini, terroristi, malati di mente». Il figlio di Trump ha sostenuto a sua volta che il verdetto era «degno del Terzo Mondo».

L'81% degli americani ha seguito per giorni i lavori in tribunale, consapevole che si trattava di un avvenimento cruciale nella storia del Paese. Sapremo l'11 luglio quale sarà la condanna che il giudice Juan Merchan sceglierà per l'ex presidente.Va ricordato che ognuno dei capi d'accusa comporta una potenziale condanna fino a quattro anni di carcere e una multa di 5.000 dollari. Tuttavia, la sentenza effettiva è a discrezione del giudice che può variare dalla libertà vigilata alla detenzione domiciliare o al carcere. Ma è altamente improbabile che Donald Trump finisca in cella, di certo non prima delle elezioni, perché lo stesso giudice Merchan ha varie volte lasciato intendere di aver a cuore che il Paese non si frantumi.

LA RICOSTRUZIONE

LE ACCUSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molti credono che si sia trattato solo di scandali sessuali, ma non è così. Tutto cominciò durante un torneo di golf nel 2006, quando l'imprenditore di New York, allora star televisiva del programma "The Apprentice", incontrò l'attrice e regista porno Stormy Daniels e la ricevette nella propria camera d'albergo per una cena a due. Daniels ha sempre sostenuto che ci fu un rapporto sessuale, lui l'ha sempre negato. I fatti sono comunque caduti nel dimenticatoio fino a che non è venuto alla luce il nastro "Access Hollywood" nell'ottobre del 2016, a poche settimane dalle elezioni. Nel nastro, registrato anni prima, Trump chiacchierava con un altro personaggio della tv e si abbandonava a commenti decisamente scurrili sulle donne. L'effetto fu così grave che il partito repubblicano secondo rivelazioni recenti arrivò a pensare di sostituire Trump in extremis. Proprio in quei giorni tornò a galla la vicenda di Stormy Daniels, aggravata anche da un'altra testimonianza, dell'ex coniglietta Karen McDougal, che sosteneva di aver avuto una relazione di 9 mesi con Trump. Nella convinzione che queste due storie di tradimento coniugale, unite al fracasso dell'Access Hollywood avrebbero definitivamente affossato la campagna presidenziale, Michael Cohen, allora faccendiere di Trump, collaborò con l'editore David Pecker, per tacitare Stormy con 130mila dollari e Karen con 150mila dollari.Il pagamento in sé e per sé sarebbe stato solo una lieve violazione, ma è diventato un atto criminale nel momento in cui nella documentazione aziendale le cifre sono state camuffate come spese legali. L'atto criminale a sua volta è diventato di grado ancora peggiore perché secondo l'Accusa è stato commesso allo scopo di falsificare l'informazione nel mezzo di una campagna elettorale. Cohen su mandato di Trump, diceva sempre l'Accusa ha di fatto compiuto una frode elettorale. Per quello, Cohen è stato condannato ed è finito in prigione. E dopo tre anni, e innumerevoli indagini, 20 giorni fa si è aperto il processo anche contro l'ex presidente, nel corso del quale i giurati hanno sentito la testimonianza sia di Stormy Daniels, che di Michael Cohen che di David Pecker, sia di alcuni dipendenti della Trump Organization che hanno confermato che le istruzioni erano venute da Trump, come provano gli assegni firmati da lui stesso, pagati a Cohen come «restituzione» e caricati della percentuale extra che il faccendiere avrebbe dovuto pagare al fisco se davvero fossero stati suoi guadagni. Anche la fedele segretaria di Trump ha testimoniato, pur tra le lacrime, confermando che Trump aveva pagato quelle cifre perché voleva proteggere la sua campagna elettorale. E cioè non solo Trump aveva commesso frode fiscale nel nascondere i soldi di Stormy, ma aveva pervertito il corso delle elezioni nascondendo agli elettori delle informazioni a cui avevano diritto.