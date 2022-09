Donald Trump verso incriminazione per frode fiscale: il procuratore generale respinge l'offerta dei legali del tycoon

La procuratrice generale di New York, Letitia James ha respinto l'offerta degli avvocati dell'ex presidente, spianando la strada all'incriminazione per frode fiscale di Donald Trump. Tramite i suoi legali, il tycoon ha proposto un accordo per risolvere l'inchiesta civile sulla "Trump Organization", la holding di famiglia sospettata di frode fiscale e assicurativa. James ha respinto l'offerta, si va quindi verso l'incriminazione per l'ex inquilino della Casa Bianca. L'attorney general, secondo il New York Times, starebbe anche considerando di perseguire almeno uno dei figli adulti dell'ex presidente: Ivanka, Eric e Donald Trump Jr. sono stati tutti dirigenti della società.

La probabilità di condanna era diventata sempre più concreta nell'ultimo mese. Alla fine pare abbia preso forma, secondo quanto riferisce il "New York Times", dopo che l'ufficio della procuratrice generale, Letitia James ha rifiutato l'accordo, di cui non si conosce ancora il contenuto, presentato dagli avvocati di Trump, con il fine ultimo di evitare la sbarra per il loro assistito.

