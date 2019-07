Trump, complimento a metà alla Ocasio-Cortez: «È la nuova Evita, ma non sa nulla»

Spiazzando un po' tutti, Donald Trump fa un complimento alla deputata più anti-trumpiana d'America, la democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Ma è un complimento a metà, immediatamente seguito da una critica al limite dell'insulto. Il presidente americano ha accostato la giovane star della sinistra liberal nientemeno che a Eva Peron, la leggendaria

presidenta

argentina degli anni Cinquanta, riconoscendole «un certo talento». L'apprezzamento si ferma qui, e viene subito seguito dalla precisazione:

Il commento è contenuto in un'intervista inserita da Tim Alberta (un giornalista del sito Politico) nel libro

American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War

in uscita negli Stati Uniti il 16 luglio (il quotidiano britannico The Guardian ne ha ottenuto una copia). Non è la prima volta che la Ocasio-Cortez viene paragonata a Evita, la celebre attrice che sposò il capo di Stato argentino Juan Peron e divenne icona della working class e delle donne prima di morire di cancro nel 1952, a soli 33 anni. Ma sorprende che a farlo sia il capo della Casa bianca, rendendo

Trump in passato aveva dichiarato che il suo musical preferito a Broadway era

Evita" di Andrew Lloyd Webber, tanto amato da averlo visto per ben sei volte.

«Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non sa nulla, ma con il tempo ha delle reali possibilità».”,in qualche modo rende omaggio all'oppositrice. Trump racconta di aver scoperto la Ocasio-Cortez guardando la televisione: durante una riunione con i suoi consiglieri politici c'era una tv accesa e qualcuno faceva zapping: «Vidi una ragazza che farneticava e delirava come una pazza nell'angolo di una strada, e dissi: “Aspetta, è interessante, torna indietro. Questa è Eva Peron! È Evita!”.