​«Trump potrebbe non concedere mai la vittoria a Biden», la Nbc: alla Casa Bianca situazione insostenibile

​«Trump potrebbe non concedere mai la vittoria a Biden», lo anticipa la Nbc, sostenendo che alla Casa Bianca la situazione è insostenibile. «Non c'è da aspettarsi» che Donald Trump «conceda» la vittoria: «potrebbe dire qualcosa del tipo: non credo ai risultati ma non li contesto», dice la Nbc riportando le parole di alcuni consiglieri del presidente, secondo i quali Trump potrebbe non concedere mai ufficialmente la vittoria a Joe Biden. E questa incertezza, aggiungono, alimenta una crescente frustrazione all'interno della Casa Bianca con una parte dello staff che ritiene la situazione «insostenibile».

Elezioni Usa, Biden: «Il rifiuto di Trump di concedere la vittoria è imbarazzante per il nostro Paese»

Elezioni Usa, da Kim a Bolsonaro, tutti i leader che non si sono ancora congratulati con Biden

Trump twitta: «Vinceremo»

«Vinceremo», «We will win» in lettere tutte maiuscole. Lo twitta Donald Trump allegando al suo cinguettio un video dei suoi fan. Secondo indiscrezioni, il presidente si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti. Trump non ha ancora concesso la vittoria.

