Trump, Nancy Pelosi non esclude l'impeachment per il caso Russiagate

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la neo speaker della Camera dei Rappresentati americana,ha annunciato che iattenderanno e valuteranno gli esiti dell'inchiesta del procuratore specialesull'inchiesta giudiziaria nata a seguito di sospette ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2016 - prima di decidere seL'ipotesi di veder condannato un presidente in carica, fatto mai accaduto prima, potrebbe,Supendono alcune inchieste ordinarie, da quella sulla sua fondazione alla possibile violazione della legge elettorale per aver comprato il silenzio di una pornostar per non compromettere la sua campagna presidenziale.Avendo ottenuto nuovamente la maggioranza allai democratici hanno i numeri, per la prima volta dalle presidenziali del 2016, per avviareVista la predominanza dei Repubblicani al Senato, però,. Per effettuare l'impeachment, infatti, è necessaria la maggioranza semplice alla Camera dei Rappresentati e, in seguito, il