Trump fa retromarcia, alla Nasa nomina l'uomo di Musk: chi è (e cosa c'entrano Marte e la Luna)

​Donald Trump fa un'altra retromarcia. Il presidente ha annunciato infatti su Truth di aver ricandidato Jared Isaacman alla guida della Nasa.

L'astronauta commerciale e imprenditore del settore era stato sponsorizzato personalmente da Elon Musk, di cui è amico e socio in affari, ma il presidente aveva revocato in giugno la nomina iniziale dopo lo scontro che aveva portato all'esclusione del miliardario dall'amministrazione.

Retromarcia Trump, alla Nasa nomina l'uomo di Musk

Recentemente i due si sono riavvicinati e questo spiega, in parte, il ripensamento. «Sean Duffy - ha scritto martedì Trump sul suo social riferendosi al ministro dei Trasporti - ha svolto un lavoro straordinario come amministratore ad interim della National Aeronautics and Space Administration (Nasa).

Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della Nasa».

«La passione di Jared per lo spazio, la sua esperienza da astronauta e la dedizione nel superare i confini dell'esplorazione, svelare i misteri dell'universo e promuovere la nuova economia spaziale, lo rendono perfettamente adatto a guidare la Nasa in una nuova e audace era», aggiunge.

Marte o la Luna?

Dietro alla decisione però c'è anche uno scontro di potere e di visioni sul futuro dell'agenzia spaziale, che Trump e Musk vorrebbero proiettato più su Marte che sulla Luna. Duffy avrebbe tentato in vari modi di sabotare la nomina di Isaacman insieme alla «vecchia guardia» del Congresso e all'industria del settore, contraria alle riforme sostenute da Trump, Musk e Isaacman stesso.

Per farlo aveva accusato SpaceX di ritardi nello sviluppo del suo razzo lunare di nuova generazione, Starship, e annunciato che voleva invitare altre aziende a competere. Inoltre giravano voci che volesse integrare la Nasa nel Dipartimento dei Trasporti. Musk aveva reagito duramente: «La persona responsabile del programma spaziale americano non può avere un quoziente intellettivo a due cifre».

Nell'orbita di Trump, l'attacco di Musk rischiava di far saltare il ritorno di Isaacman, perché alcuni temevano che il presidente lo vedesse come un «pupazzo» del patron di SpaceX. Ma la chief of staff della Casa Bianca, Susie Wiles, e il vicepresidente, JD Vance, hanno continuato a sostenere Isaacman dietro le quinte, finché The Donald non si è convinto che fosse l'uomo giusto per guidare la Nasa. Ora tocca al Senato confermarlo, e non dovrebbe avere problemi.