​Usa, Trump mette il suo primo veto: continua l'emergenza del muro con il Messico

Colpo di scena negli Stati Uniti nella vicenda relativa alla costruzione del muro al confine con il Messico. Donald Trump ha posto il primo veto della sua presidenza ad un provvedimento del Congresso: si tratta della risoluzione, approvata anche con l'appoggio di alcuni repubblicani, per annullare la sua dichiarazione di emergenza nazionale al confine col Messico ed ottenere i fondi del muro bypassando Capitol Hill. Il Congresso può superare il veto ma solo con i due terzi dei voti in entrambe le Camere, numeri che al momento non ci sono.

"The Border" di Don Winslow: l'inferno dei narcos sbarca in America



Ultimo aggiornamento: 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trump ha detto di non vedere una crescita del nazionalismo bianco: «no davvero, penso sia un piccolo gruppo di persone», ha dichiarato rispondendo ad una domanda legata alla strage in Nuova Zelanda, commessa da un suprematista bianco.