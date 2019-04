Trump silura la ministra dell'Interno Kirstjen Nielsen: al suo posto ​McAleenan. Donald Trump ha annunciato su Twitter che la ministra dell'Interno Kirstjen Nielsen lascerà il suo incarico e sarà sostituita ad interim da Kevin McAleenan, attuale commissario per la protezione delle dogane e del confine. «Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen lascerà la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio», ha cinguettato.



Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

«Ho il piacere di annunciare che Kevin McAleenan, l'attuale commissario per la difesa delle dogane e del confine diventerà segretario del dipartimento per la sicurezza nazionale. Ho fiducia che Kevin farà un grande lavoro», ha aggiunto.



....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 aprile 2019