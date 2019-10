Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Il capo dello Stato: «Cerchiamo accordo sui dazi subito»

LEGGI ANCHE Mattarella a Washington: oggi 16 ottobre incontro con Trump



Molti i temi su cui i due si sono confrontati nel corso dell'incontro. Quello sui 7,5 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro) di prodotti provenienti dall' «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che sembra essere d'accordo: «Questo incontro è all'insegna della conferma della grande amicizia esistente tra Italia e Stati Uniti», ha detto Mattarella, aggiungendo che «C'è una collaborazione piena tra Paesi amici».Molti i temi su cui i due si sono confrontati nel corso dell'incontro. Quello sui dazi , ad esempio, è sicuramente uno dei dossier più spinosi nella definizione dei rapporti tra i due Paesi. Riguardo alle tasse su circadi prodotti provenienti dall' Unione Europea che l'ex tycoon ha recentemente annunciato, Mattarella dice: «Mi sembra preferibile confrontarsi subito e tenere conto delle diverse posizioni. L'alternativa è il rischio di metterci su una strada che in ogni caso necessiterà di un punto d'incontro e allora tanto vale cercarlo subito». Trump risponde che prenderà in considerazione

LEGGI ANCHE Siria, Mattarella: «L'Europa deve diventare protagonista, le conseguenze della guerra si scaricano sul nostro continente» . La misura, che scatterà il prossimo 18 ottobre, è scaturita in seguito a una sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio a favore di Boeing e Usa in rappresaglia al supporto illegale del blocco europeo ad Airbus

«le rimostranze dell'Italia che ritiene di essere st» per la ripartizione di questi tra Francia, Germania e, appunto, ItaliaE poi, la questione Turchia-Siria. «Se lavuole combattere per riprendersi la sua terra, sta a loro ed alla. C'è molta sabbia con cui possono giocare. La Siria può avere qualche aiuto dalla Russia e va bene», ha detto Donald Trump prima dell'incontro con Mattarella. «Se la Turchia va in Siria, è un problema tra Turchia e Siria, non è un nostro problema», ha detto, affermando anche che «I curdi non sono angeli».