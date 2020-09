Trump, l'ex manager della campagna elettorale minaccia il suicidio: era stato licenziato a giugno

L'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, Brad Parscale, è stato fermato dalla polizia di Fort Lauderdale, in Florida, e ricoverato in ospedale dopo essersi barricato nella sua abitazione ed aver minacciato con un'arma di suicidarsi. L'allarme era stato lanciato dalla moglie di Parscale. Quest'ultimo era stato licenziato da Trump in giugno dopo le polemiche seguite al comizio di Tulsa rivelatosi un flop.

Trump, il Nyt: «Non paga le tasse e le sue aziende sono in perdita»

Brad Parscale, President Trump’s former campaign manager, was hospitalized after the police were called to his home by his wife, who said he had guns and was threatening to hurt himself, officials said on Sunday evening. https://t.co/bosE5Gt4AV

— The New York Times (@nytimes) September 28, 2020