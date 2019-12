Trump contro Macron: «È un tappo e un rompipalle».

«Pain in the ass» (rompipalle) e «short» (basso): così Donald Trump avrebbe definito Emmanuel Macron in un incontro a porte chiuse alla Casa Bianca con oltre una decina di ambasciatori all'Onu dopo il video virale in cui il presidente francese ed altri leader stranieri dell'ultimo vertice Nato, tra cui Justin Trudeau, sembrano prendersi gioco di lui.

Lo scrive il Daily Beast citando tre fonti a conoscenza dell'incontro. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe criticato il leader francese anche per non averlo aiutato abbastanza nei recenti negoziati iraniani.

Il presidente americano inoltre avrebbe espresso il suo rancore anche nei confronti del premier canadese, cosa del resto già emersa alla luce del sole più volte, anche nei giorni scorsi: al vertice Nato, dopo la diffusione del video, Trump aveva detto di Trudeau: «Ha una doppia faccia».

Ultimo aggiornamento: 18:27

