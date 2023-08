Trump incriminato per l'assalto a Capitol Hill, il gran giurì presenta l'atto di accusa

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, l'ex presidente è stato incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo riporta Abc citando alcune fonti.

Donald Trump è ufficialmente indagato per l'assalto a Capitol Hill

Le prove

Il gran giurì federale che ascolta le prove nell'indagine del consigliere speciale Jack Smith sugli sforzi dell'ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati per ribaltare le elezioni del 2020 e che sta indagando sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, ha presentato un atto d'accusa nel tribunale di Washington.