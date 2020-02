Trump si vendica per l'impeachment: ecco chi è il primo silurato

Chiusa la partita dell'impeachment, parte la vendetta di Donald Trump. Alexander Vindman, uno dei testimoni chiave alla Camera nel procedimento che doveva portare il presidente Usa a processo, è stato ufficialmente rimosso dal suo incarico alla Casa Bianca, dove sedeva nel consiglio nazionale per la sicurezza. «Gli è stato chiesto di lasciare per aver detto la verità», le parole del suo legale. A Washington tutti si aspettano che questa sia solo la prima di una serie di teste destinate a saltare. Tra i nomi che potrebbero essere congedati

Le voci su un siluramento di Vindman da parte del presidente Donald Trump erano nell'aria da tempo. Insieme ad Alexander Vindman è stato licenziato dalla Casa Bianca anche il fratello Yevgeny Vindman, fino ad oggi consulente legale del consiglio per la sicurezza nazionale. F u Vindman, come ha raccontato lui stesso, a mettere in guardia i vertici del consiglio della sicurezza nazionale sui contenuti della telefonata tra Trump e il presidente ucraino Voldymtr Zelensky, quella del 25 luglio 2019 in cui il tycoon pressò Kiev perché indagasse su Joe Biden e il figlio Hunter. Già da giorni il ruolo di Vindman alla Casa Bianca sarebbe stato ridimensionato. Ora tornerà al Pentagono, con il suo grado di tenente colonnello dell'esercito.

molti indicano quello di Mick Mulvaney, il capo dello staff, che avrebbe deluso profondamente Trump per il modo con cui ha gestito la vicenda in questi mesi.