Hollywood, vandalizzata la stella di Trump con la scritta: “Prostituta di Putin”

Vandalizzare la stella di Donald Trump sulla Walk of Fame di Hollywood pare che sia un'abitudine da anni. Già prima della sua elezione alla Casa Bianca era successo che venisse presa a martellate, o che qualcuno la coprisse con una svastica dipinta con la vernice. Questa volta il vandalo ha agito di notte, nel buio: un uomo, verso le 3.40, ha raggiunto la zona tra Hollywood Boulevard e Highland Avenue, si è inginocchiato e ha dipinto di nero la stella che omaggia l'attuale presidente degli Stati Uniti. Quindi, con una vernice spray bianca, ha scritto

Putins Bitch

, vale a dire

la puttana di Putin

. Il video della performance è stato diffuso dal sito Tmz. Nel giro di poche ore comunque tutto è stato ripulito.



In passato i vandali che hanno colpito la stella di Trump, se identificati, sono stati multati e in un caso persino arrestati. Di recente l'amministrazione della città di Los Angeles ha preso in considerazione l'ipotesi di rimuovere la stella, visto il costo che ormai comporta la sua sorveglianza e le riparazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA