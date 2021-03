Donald Trump esulta per la stretta sul diritto di voto in Georgia: «Mai più elezioni farsa». Il tycoon con una dichiarazione diffusa alla stampa, infatti, ha salutato con entusiasmo la stretta sul diritto di voto nello Stato della Georgia: «Mai più elezioni farsa», afferma l'ex presidente americano, sottolineando come i repubblicani abbiano imparato la lezione delle presidenziali del 2020. «Male che queste modifiche non siano potute arrivare prima», ha aggiunto Trump.

