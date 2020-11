Trump ai leader del G20: «Voglio lavorare con voi per molto tempo. Intravedo un decennio straordinario»

Il presidente Usa Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al summit G20: ai leader mondiali il tycoon avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro «per lungo tempo», intravedendo una «decennio straordinario». «È stato un grande onore lavorare con voi, e non vedo l'ora di continuare a lavorare con voi per un lungo periodo», avrebbe detto Trump secondo quanto riportato dal Guardian, che cita un audio ottenuto dall'Observer.

APPROFONDIMENTI TERRORISMO ISLAMICO Al Zawahiri «morto per problemi respiratori»: giallo... 11 ​11/9, il leader di al-Qaeda Zawahiri riappare in un video:... AL QAEDA «Morto il figlio ed erede di Bin Laden»: l'annuncio... INVISTA Usa 2020, Giuliani: "Le schede elettorali per corrispondenza sono... MONDO New York città fantasma: «Peggio di un uragano, il vero... CRONACA Eddi, l’italiana che ha combattuto l’Isis: «Per il... SIRIA Scuole e prati dove c'era l'Isis, la sindaca Leila Mustafa... SIRIA Al Baghdadi morto in un raid Usa in Siria, Trump: si è fatto...

Covid, bollettino oggi 21 novembre: nuovi contagi (34.767) e morti (692) in calo. Frenano le terapie intensive

Covid, Simona, incinta al sesto mese, perde il bambino e muore a causa del virus a 39 anni

Covid, bollettino oggi 21 novembre: nuovi contagi (34.767) e morti (692) in calo. Frenano le terapie intensive Covid, il bollettino di oggi 21 novembre 2020: sono 34.767 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 692 morti. I tamponi sono 237.225, frena l'aumento delle terapie intensive. E' quanto rivela il bollettino del 21 novembre diffuso dal ministero della Salute.





Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA