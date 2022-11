Donald Trump furioso con la moglie Melania: «Gli ha consigliato di sostenere Oz». Ma è pronto a ricandidarsi: annuncio atteso il 15

Donald Trump è «furioso». Non tanto con se stesso quanto con chi è intorno a lui e specialmente con chi gli ha consigliato di sostenere Mehmet Oz nella corsa al Senato della Pennsylvania. Inclusa la moglie Melania Trump. Oz è stato sconfitto dal democratico John Fetterman nella gara del Senato: una sconfitta schiacciante per i repubblicani che cercavano di riconquistare la maggioranza al Senato. La vittoria di Fetterman ha permesso ai democratici di prendere il posto detenuto dal senatore in pensione Pat Toomey. La giornalista del New York Times Maggie Haberman, ha scritto: «Trump è davvero furioso, in particolare per Mehmet Oz, e sta incolpando tutti coloro che gli hanno consigliato di sostenerlo, inclusa sua moglie».

«Ci sono persone che spingono Trump a riprogrammare il suo annuncio la prossima settimana. Ma sarebbe una mossa rischiosa perché riconoscerebbe che è rimasto deluso ieri. E per questo alcuni dei suoi consiglieri insistono dicendo che non sia il caso», ha aggiuto.

La sconfitta di Oz

I candidati sostenuti da Trump nelle aree critiche in tutto il Paese hanno perso o sono rimasti indietro rispetto agli altri repubblicani nei loro Stati, e gli analisti politici hanno affermato che Trump ha passato una notte parecchio negativa. Oz, che è diventato famoso come medico televisivo ma non aveva precedenti esperienze politiche, si è guadagnato l'approvazione di Trump alle primarie del Senato della Pennsylvania su Dave McCormick. Nonostante sia rimasto indietro nei sondaggi durante tutto l'anno, si riteneva che potesse avere la meglio su Fetterman. Uno scenario che non si è realizzato lasciando sotto choc i repubblicani mercoledì mattina.