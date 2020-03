Coronavirus, Trump posta le Frecce Tricolori: «Usa amano Italia». E fa il test

«Gli Stati Uniti amano l'Italia!»: lo ha twittato il presidente americano Donald Trump postando un video sull'esibizione delle Frecce Tricolori. Un modo per manifestare la vicinanza del presidente all'Italia in questo momento così difficile.

Il presidente degli Usa si è sottoposto al test per il coronavirus ed è in attesa dell'esito dell'esame. Al momento Donald Trump ha assicurato che la sua temperatura è «assolutamente normale» e di non avere alcun sintomo. In via precauzionale è stata presa la temperatura a chiunque sia entrato a contatto con il presidente e con il suo vice, Mike Pence.

Coronavirus, Trump dichiara l'emergenza nazionale

«Ci sarà un test gratuito per tutti gli americani». Lo ha promesso il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa, dopo aver proclamato ieri l'emergenza nazionale e annunciato lo stanziamento di 50 miliardi di dollari. «Ci saranno più di 50 miliardi di dollari per lottare contro il coronavirus. Abbiamo convenuto un pacchetto legislativo. Ci sarà un test gratuito per tutti gli americani. Nessuno dovrà pagare... le mascherine saranno fabbricate a milioni... pagheremo anche i congedi alle persone colpite. Aiuteremo tutti», ha promesso Trump.



Ultimo aggiornamento: 19:49

