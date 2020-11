Trump, il figlio maggiore Donald John Jr positivo al Covid: è asintomatico e in isolamento

Donald John Trump Jr, il figlio maggiore del presidente statunitense uscente Donald Trump, è risultato positivo al Covid. A riportarlo in serata è stata l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti. Donald Trump Jr è risultato positivo al Covid-19 all'inizio della settimana e finora non presenta sintomi. Lo ha affermato il portavoce del figlio maggiore di Donald Trump, sottolineando che Trump Jr è in isolamento. Nei mesi scorsi la fidanzata Kimberly Guilfoyle era risultata positiva.

E Rudy Giuliani, il legale personale di Donald Trump, è in isolamento dopo che suo figlio Andrew Giuliani è risultato positivo per coronavirus.

