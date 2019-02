Trump annuncia emergenza nazionale al confine con il Messico: «Sicurezza a rischio»

Il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: «Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia».



«Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile», ha detto Trump motivando la sua decisione. «Vogliamo fermare l'ingresso in America di droga e criminalità», ha aggiunto, sottolineando ancora una volta la necessità di usare fondi per la costruzione del muro «in aree dove non c'è protezione e non ci sono barriere. Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA