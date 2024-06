Domenica 2 Giugno 2024, 07:34

L’America raccontata da Civil War è meno distante di quanto possa sembrare: nonostante i limiti e le violenze estreme, il film di Alex Garland racconta alla perfezione l’ethos degli Stati Uniti di oggi e i rischi che potrebbero investire un Paese diviso, senza fiducia, che ribolle nella sua parte più intima e nascosta. E ora dopo la condanna di Donald Trump - che rischia fino a 4 anni di carcere per aver falsificato i registri contabili per corrompere con 130.000 dollari l’ex pornostar Stormy Daniels - sembra che la rottura interna sia ancora più marcata.

Trump: «Stato fascista, processo orchestrato da Biden». Il presidente: «Dirlo è pericoloso, nessuno al di sopra della legge»

Poco dopo la sentenza di giovedì centinaia di sostenitori di Trump, soprattutto online, hanno riversato la loro rabbia nella chat della destra estrema: da Truth, il social dell’ex presidente, a 4chan e 8chan, i forum più frequentati dall’alt-right fedele a Trump. «Siamo pronti a prendere la Capitale», scrive in forma anonima un utente su 4chan. Il problema, come ha fatto notare lo storico Timothy Naftali, non è solo la violenza che ribolle nelle fronde estremiste di destra del partito repubblicano, ma soprattutto l’atteggiamento di Trump, che dopo la sentenza, in una conferenza stampa dalla Trump Tower, ha attaccato il sistema giudiziario, ha parlato di «processo farsa» deciso da Biden e dai democratici, ha definito lo Stato «fascista e corrotto». «Questo creerà, a mio avviso, un torrente di veleno che sarà probabilmente peggiore di quello visto nella campagna “Stop the Steal” che ha preceduto il 6 gennaio. E questo sconvolgerà ulteriormente un paese già sensibile».

BENZINA SUL FUOCO

La violenza dei sostenitori di Trump è stata fomentata anche dal partito repubblicano che mai come prima è nelle mani degli estremisti Maga. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha parlato di «un giorno vergognoso per l’America». In tutto questo clima di instabilità e incertezza, e con lo spettro di un nuovo attacco a Capitol Hill o forse di nuovi scontri e violenze, un sondaggio di Reuters/Ipsos afferma che due americani su tre temono che le elezioni del 5 novembre saranno seguite da violenze, soprattutto se Biden dovesse vincere per la seconda volta e Trump, come ha già fatto nel 2020, dovesse contestare i risultati. Ma c’è di più: diversi sondaggi condotti a partire da gennaio 2024 mostrano come in realtà la maggioranza degli elettori non vorrebbero andare a votare per Trump o per Biden e preferirebbero nuovi candidati: sono convinti che il primo abbia messo a rischio i diritti civili e la sicurezza del paese e abbia fatto male in politica estera, sull’aborto e sui cambiamenti climatici, che continua a negare nonostante le evidenze scientifiche. Il secondo invece è accusato di aver fatto male all’economia, facendo aumentare il costo della vita, e di non avere fatto molto sul tema dell’immigrazione. Ora ci si aspetta ancora più confusione: da una parte il 3 giugno e poi il 20 giugno sono previste le udienze di due processi al figlio del presidente, Hunter Biden, il primo per porto d’armi illegale e il secondo per un problema nel pagamento delle tasse in California. Entrambi saranno usati dai repubblicani per attaccare Biden e paragonare la sua famiglia a Trump, facendo passare l’idea che nessuno è perfetto e che il presidente non può parlare di giustizia quando ha un figlio come Hunter.

IL FACCIA A FACCIA

Dall’altra ci sarà l’attesissimo dibattito trasmesso da Cnn il 27 giugno. C’è chi giura che Trump non si presenterà, cancellando all’ultimo. Se invece il dibattito si farà, allora ci si attende uno scontro frontale e l’entourage di Biden teme molto la retorica incendiaria che userà Trump. Di fatto, nonostante le divisioni e gli estremismi, queste elezioni si giocano in una manciata di Stati, in particolare Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, dove un tempo Biden vinceva senza alcun dubbio ma dove ora rischia di perdere: in Michigan ha tutta la comunità araba contro, dopo le posizioni tiepide su Gaza e il sostegno a Israele, e il rischio di non riuscire a intercettare i voti degli operai del settore automobilistico. In Wisconsin e Pennsylvania non se la passa bene con la working class che è sempre meno convinta e ha visto il suo potere d’acquisto sgretolarsi, cadendo nell’abbraccio di Trump, del suo populismo e della sua disinformazione. Ci sono poi la Georgia, dove la minoranza afroamericana sta abbandonando Biden o non vota, e infine Arizona e Nevada dove i Maga sono avanti. Di sicuro un valore importante è rappresentato dal voto moderato: il 7% degli elettori registrati come repubblicani infatti è meno incline a votare per Trump dopo la condanna di giovedì. E su questo la campagna elettorale di Biden si concentrerà molto nei prossimi mesi, iniziando dall’immigrazione. Entro martedì la Casa Bianca dovrebbe firmare un ordine esecutivo per rendere più difficile la richiesta di asilo alle migliaia di migranti che ogni giorno arrivano al confine con il Messico. Una mossa certo che non annulla la paura delle rivolte interne, ma almeno prova a dare una risposta a quella dell’invasione, usata da anni da Trump con successo per incassare milioni di voti.