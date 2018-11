Midterm, Trump: risultati oltre le attese, ora collaborazione con i dem DIRETTA

«È stato un giorno incredibile, i risultati che abbiamo ottenuto sono andati oltre ogni nostra aspettativa». Donald Trump esulta per l'esito delle elezioni di Midterm che consegnano ai democratici la sola Camera, lasciando il Senato ai repubblicani. E lancia un appello per il dialogo e la collaborazione a Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera candidata a diventare speaker. «Lavoriamo insieme», dice, citando uno dei punti in comune tra la sua agenda e quella dei dem, il piano sulle infrastrutture.

ELEZIONI MIDTERM, TUTTI I RISULTATI

Per le elezioni di metà mandato si tratta della vittoria del partito che sostiene il presidente più grande dai tempi di Kennedy nel 1962, sottolinea Trump parlando alla Casa Bianca. «I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c'è stata nessuna onda blu democratica», ha aggiunto il tycoon sottolineando che «i candidati che non mi hanno abbracciato hanno perso». Trump ha preso di mira i repubblicani che hanno preso le distanze da lui e sono stati puniti dagli elettori. In particolare se l'è presa con Mia Love, sconfitta in Utah, facendo un gioco di parole sul suo cognome. «Mia Love non mi ha dato amore. E ha perso. Troppo brutto. Peccato Mia», ha dichiarato. «Barbara Comstock è stata un'altra. Penso che potesse vincere, ma non ha voluto un abbraccio. Non gliene faccio una colpa. Ma ha perso», ha detto il presidente citando anche altri nomi. Trump ha invece sottolineato che hanno vinto nove degli undici candidati per i quali si è impegnato personalmente nelle campagna elettorale.

Secondo Trump, Nancy Pelosi «merita» di diventare speaker della Camera, dopo che i democratici hanno vinto la maggioranza. «In tutta equità, Nancy Pelosi merita di essere scelta come speaker della Camera dai democratici. Se le faranno difficoltà, forse aggiungeremo voti repubblicani. Ha conquistato questo grande onore!», ha twittato il presidente americano.



In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2018



Il presidente ha poi ammonito i dem sulle potenziali indagini che potrebbero avviare dopo aver riconquistato la Camera alle elezioni di Midterm: «Possono giocare a questo gioco ma noi possiamo giocare meglio, io di solito sono più bravo». Trump ha poi ribadito l'ipotesi di un rimpasto del governo dopo le Midterm annunciando che deciderà nel giro di una settimana sul destino del ministro della Giustizia Jeff Sessions, che i media mettono in cima alla lista dei ministri in uscita.

