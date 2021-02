Trump, oggi la sentenza. La difesa del tycoon: «Vendetta politica, non istigò l'assalto al Congresso»

Per Donald Trump si avvicina l'ora del voto al processo di impeachment, mentre la difesa del tycoon ribatte: «Vendetta politica, non istigò l'assalto al Congresso». Il voto finale, dunque, arriverà verso le 15, quando in Italia saranno le 21.

Impeachment Trump, la difesa: vendetta politica ingiusta e incostituzionale

Dichiarazioni scritte

La deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler non sarà chiamata a testimoniare nel processo di impeachment contro Donald Trump: le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le sue dichiarazioni scritte, che sono state lette in aula. Non è stata chiesta nessun'altra deposizione, quindi ora si passa alle argomentazioni conclusive e poi al voto finale.

«Vendetta politica, non istigò l'assalto al Congresso»

Ieri di scena la difesa di Trump, secondo cui l'ex presidente non istigò l'assalto al Congresso. Il processo, secondo i legali del tycoon, è un «atto di vendetta politica ingiusto e palesemente anticostituzionale che dividerà ulteriormente la nostra nazione». «È in gioco la libertà di parola», hanno insistito i legali di Trump.

Joe Biden si è detto impaziente «di vedere cosa faranno i miei amici repubblicani».

