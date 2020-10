Trump, Wsj: «Sapeva di essere positivo già giovedì pomeriggio»

NEW YORK - Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump aveva avuto un risultato positivo al test del Covid-19 prima di quanto non lo abbia detto ufficialmente. Il presidente aveva ricevuto un verdetto positivo nel tardo pomeriggio di giovedì a un test “veloce” prima di apparire in una trasmissione della Fox News in cui aveva invece detto di essere ancora in attesa del risultato del test.

Secondo il giornale economico anche altri membri della amministrazione avevano avuto l’ordine nelle prime ore di giovedì di tenere nascosta la notizia dei loro test positivi. La consigliera speciale del presidente, Hope Hicks, aveva avuto un risultato positivo nella mattinata, ed era in self isolation, ma solo nella sera di giovedì è stato confermato.

Il quotidiano sostiene che alla Casa Bianca c’è un’atmosfera di grande ansia, perché i dipendenti non riescono ad avere notizie chiare, e devono fidarsi di Twitter e della televisione per sapere quale sia la situazione.



