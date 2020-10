Trump lascerà l'ospedale stasera: «Non abbiate paura del Covid, abbiamo grandi cure»

«Mi sento molto bene»: così Donald Trump su Twitter dove ha annunciato che sarà dimesso dall'ospedale in serata. «Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite», aggiunge il presidente americano: «Abbiamo sviluppato sotto l'amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!».



I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020