Trump condannato, può candidarsi alle presidenziali? Quali sono i requisiti. Se eletto non potrà cancellare la sua sentenza

Donald Trump, ex presidente americano e candidato alle presidenziali per i Repubblicani, è stato condannato per 34 capi di imputazione: ha mascherato un pagamento segreto alla pornostar Stormy Daniels con il quale intendeva ottenere il suo silenzio. Una giuria composta da 12 persone lo ha giudicato colpevole e l'11 luglio il giudice Juan Merchan deciderà la pena.

Trump condannato per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. La sentenza è definitiva? Potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali? Cosa sappiamo

In linea teorica potrebbe rischiare 4 anni di carcere per ogni capo di imputazione, per un totale di 136, ma lo Stato di New York limita a vent'anni le pene detentive per questo tipo di reato.

Inoltre, visto che Trump non ha precedenti e i crimini commessi non sono violenti è assai improbabile che finisca in prigione.

La libertà vigilata

Il giudice potrebbe imporre la libertà vigilata, con una presenza costante di Trump nel Dipartimento competente di New York: in teoria è un ostacolo per la campagna elettorale, ma con le nuove tecnologie l'impatto sarebbe inferiore all'effetto propagandistico che Trump sfrutterebbe a suo favore. È anche possibile che il giudice si limiti a una sanzione pecuniaria.

Altra cosa da sapere: se Donald Trump sarà eletto presidente in novembre, potrà sì perdonare persone condannate per crimini federali, ma non se stesso: l'autorità federale della Casa Bianca non si trasferisce infatti ai capi di imputazione statali di cui Trump oggi è stato riconosciuto colpevole.

Trump può candidarsi alle presidenziali?

Ma Trump può candidarsi alle presidenziali? Senza dubbio sì. La costituzione americana indica solo tre requisiti: la persona deve avere 35 anni (Trump è ampiamente in regola, ne compirà 78 tra due settimane), essere nata e avere vissuto per almeno 14 anni negli Usa (Trump è nato a New York, figlio di in ricchissimo immobiliarista). Solo una condanna per crimini di insurrezione comporta l'impossibilità di candidarsi, ma non è questo il caso e neppure dei tre casi penali in cui è ancora convolto l'ex presidente.