Trump ordinò al suo avvocato di mentire al Congresso sul suo grattacielo a Mosca

Nuova tegola su Trump. Secondo il sito BuzzFeed, che cita fonti investigative, il presidente Usa ordinò al suo ex avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sulle trattative per costruire una Trump Tower a Mosca. Tutto ciò emergerebbe dalle carte in mano al procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller. Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da Cohen di recarsi in visita in Russia durante la campagna presidenziale con l'obiettivo di incontrare il presidente Vladimir Putin. «Fai che avvenga», avrebbe detto il tycoon al suo legale. © RIPRODUZIONE RISERVATA