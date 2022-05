Trump si candida alle elezioni Usa del 2024: «Sarò presidente per la seconda volta per eliminare il male»

Donald Trump torna in corsa. «Quando sarò presidente per la seconda volta, mi occuperò di eliminare il male». Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti di fatto annunciando una sua candidatura alle elezioni del 2024 anche se comunque dovrà passare per le primarie del partito repubblicano. «Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più grande di sempre». L'ex presidente ha delineato per quasi un'ora il suo programma per la sicurezza sottolineando che non ci sarà mai più un definanziamento della polizia.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Icandidati del tycoon vincono alle primarie MONDO Foto

Trump: non disarmare cittadini

«L'esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge». Ha detto Trump parlando alla convention del Nra a Houston. «L'esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare i cittadini rispettosi della legge», ha incalzato.

«Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole», ha attaccato. «Vogliamo salvare le vite dei nostri bambini, le scuole non dovrebbero essere il bersaglio più facile da colpire», ha detto l'ex presidente rilanciando la proposta di armare gli insegnanti. «Non c'è niente di più pericoloso di una zona 'libera dalle armi'», ha incalzato Trump.