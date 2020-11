Elezioni Usa, Trump: «Progressi, vinceremo». Ma i repubblicani lo mollano: «Twitterà ancora un po'....»

Elezioni Usa 2020, ci vorrà ancora tempo per vedere scritta la parola fine. La notizia di oggi, come quella di ieri del resto,. è che Donald Trump non ha assolutamente deposto le armi. Oggi una nuova esternazione del tycoon su Twitter: «Stiamo facendo grandi progressi. I risultati inizieranno ad arrivare la prossima settimana, renderemo l'America grande di nuovo». Queste le parole su twitter di Trump, che ha poi ribadito: «Vinceremo». Oggi in un'intervista a People si era espressa sullo stesso tema Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump: «Non gli piace perdere, quindi si batterà. Spero solo che Ivanka, Donald Trump Jr e Eric torneranno presto a New York alle loro vite normali dopo la sconfitta. Penso si siano divertiti a essere con Donald, a partecipare all'elezione e a vedere cosa sarebbe accaduto ma ora, grazie al cielo, è finita», dice Ivana Trump.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020





Biden minaccia azioni legali

Joe Biden non esclude di intraprendere azioni legali contro l'amministrazione Trump accusandola di ostacolare in maniera illegale l'avvio del processo di transizione. Lo riportano alcuni media Usa citando fonti del transition team nel presidente eletto che parlano di «diverse opzioni» sul tavolo.

Trump, repubblicani già rassegnati

Nelle azioni ufficiali i repubblicani continuano a sostenere al Congresso e nelle aule dei tribunali la posizione di Donald Trump che contesta il risultato elettorale e spera di rovesciarlo con una miriadi di ricorsi legali, compresa un'azione del suo dipartimento di Giustizia. Ma dietro le quinte, consiglieri ed alleati di Trump sarebbero, secondo una ricostruzione del Washington Post, sempre più rassegnati alla vittoria di Joe Biden. Ma sono veramente pochi quelli che finora hanno osato scoraggiare il presidente o la sua campagna dal continuare l'azione legale. E se sono solo 3 i senatori repubblicani che hanno riconosciuto la vittoria di Biden, qualcuno difende il fatto che il presidente voglia garantire l'integrità del risultato elettorale. Mentre altri esprimono la speranza che dopo la caotica e confusa campagna legale alla fine Trump si convinca a cooperare con una transazione pacifica. Insomma, l'idea è di permettergli di metabolizzare la sconfitta. «Qual'è il rischio di farlo contento ancora per un po'? Nessuno pensa seriamente che i risultati possano cambiare - spiega al Post un'alta fonte del partito repubblicano - è andato a giocare a golf questo weekend, mica sta facendo complotti per impedire a Joe Biden di insediarsi il 20 gennaio. Sta twittando di ricorsi legali, questi ricorsi falliranno, allora twitterà ancora un poco su come le elezioni sono state rubate e poi se ne andrà».

