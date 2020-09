Trump Biden, stanotte il duello tv. Scambio di accuse tra gli staff

Scambio di accuse tra gli staff di Donald Trump e di Joe Biden a poche ore dal loro primo duello tv. Il team del presidente ha accusato il rivale di aver respinto la proposta di una ispezione pre-dibattito contro eventuali auricolari elettronici e di aver chiesto vari break durante il confronto, dopo aver rifiutato anche un test antidoping. Lo staff di Biden nega e contrattacca: «il team di Trump ha chiesto al moderatore Chris Wallace di non citare il numero di morti per covid durante il dibattito». «Questa è una bugia, non è mai accaduto», ha replicato Tim Murtaugh, portavoce della campagna del presidente. Un assaggio della tensione alla vigilia del duello.

E ancora: «Se il presidente pensa che il modo migliore di presentare i suoi argomenti sia con l'urina, allora faccia pure»: Kate Bedingfield, direttrice della comunicazione e vice campaign manager di Joe Biden, ha risposto in modo sarcastico allo staff di Donald Trump che insisteva per un test antidoping prima del duello tv delle prossime ore.

Primo duello tv blindato tra Donald Trump e Joe Biden a Cleveland, nel timore di contestazioni. Il governatore repubblicano Mike DeWine ha schierato 300 uomini della giardia nazionale, mentre le forze dell'ordine hanno isolato con alte recinzioni metalliche la zona del dibattito e chiuso la circolazione nei dintorni. Ci sono anche mezzi militari che pattugliano le strade.

Manifestanti in piazza a Cliveland

Circa 500 persone stanno manifestando contro il razzismo a Cleveland, in Ohio, cantando e mostrando cartelli contro Donald Trump poco prima del suo primo duello tv con Joe Biden. Il raduno è stato promosso da militanti di sinistra. Tra i cartelli uno con la scritta $750, un riferimento ai soli 750 dollari di tasse pagati dal presidente nel 2016 e nel 2017.

