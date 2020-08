Trump: «Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca». Il presidente allontanato per alcuni minuti

NEW YORK - Momenti di suspense alla Casa Bianca, quando il presidente che stava facendo il suo briefing sul coronavirus è stato costretto dagli agenti del servizio segreto a ritirarsi. Donald Trump ha seguito gli agenti fuori dalla sala stampa senza spiegare cosa stesse succedendo.

Trump e il suo sogno non tanto segreto: «Il mio volto a destra di Lincoln a Mount Rushmore»

Trump "bypassa" il Congresso e vara piano d'aiuti per la disoccupazione

Trump has returned to the podium. Says there was a shooting outside the White House. Said he has no further details, thanks the Secret Service. pic.twitter.com/SLg5U9gw5t

— Brett Samuels (@Brett_Samuels27) August 10, 2020