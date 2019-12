Impeachment, intralcio al Congresso e abuso di potere le accuse a Trump. La Casa Bianca: «Caccia alle streghe»

democratici Usa alla Camera hanno svelato gli articoli per l' Donald Trump , l'accusa per il presidente degli Stati Uniti è abuso di potere e intralcio al Congresso . IUsa alla Camera hanno svelato gli articoli per l' impeachment contro

in una conferenza stampa nella mattina di Washington. Lo riportano alcuni media citando fonti ben informate. Un'accelerazione ben oltre le attese dunque, con l'annuncio fatto dal presidente della commissione Giustizia Jerrold Nadler e dal presidente della commissione intelligence Adam Schiff, i due parlamentari che hanno coordinato le indagini. Secca la risposta di

su Twitter:





Mercoledì o giovedì è atteso quindi il voto in commissione giustizia e la prossima settimana nell'aula della Camera. L'ultima messa a punto agli articoli è avvenuta dopo un incontro nelle ultime ore tra la speaker della Camera Nancy Pelosi e i vertici dem alla Camera.

Contro Trump emerse prove schiaccianti

Dalle indagini alla Camera su Donald Trump sono emerse «prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta»: lo ha detto il presidente della commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini dei dem. «Ha cercato aiuto dal'Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni», ha aggiunto Schiff.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 dicembre 2019

Twitter il presidente americano L'impeachment di un presidente di successo come me è «pura follia politica». A dirlo suil presidente americano Donald Trump poco prima dell'atteso annuncio dei democratici. «L'impeachment di un Presidente che ha provato con i suoi risultati, fra cui produrre l'economia probabilmente più forte della storia del nostro paese, di avere la presidenza più di successo di sempre e, più importante ancora, di non aver fatto NULLA di sbagliato, è pura Follia Politica!», ha twittato Trump.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 dicembre 2019

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 dicembre 2019

«Caccia alle streghe».