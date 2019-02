Trova il cadavere della figlia sotterrato in cortile: era scomparsa da venti giorni

Era scomparsa da venti giorni. Poi, la svolta è arrivata per pura casualità. È stato proprio il padre di Fernanda Serrano, 32 anni, a trovare il cadavere della figlia sotterrato nel cortile di casa della ragazza. Il corpo della giovane donna era sepolto sotto qualche metro di terra tanto che ci è voluta una pala per farlo riaffiorare. A spuntare è stato prima un arto della ragazza, poi, continuando a scavare, il resto del corpo. La macabra scoperta è avvenuta nell'abitazione dove la donna viveva con il marito e il figlio di lui, a pochi passi dagli uffici della polizia federale a Tijuana. I familiari di Fernanda non avevano sue notizie dallo scorso 3 febbraio e si sono decisi, infine, a fare irruzione nella sua casa per scoprire qualsiasi cosa aiutasse a ricostruire i suoi passi. Nessuna ipotesi, al momento, sulla causa della morte della giovane donna che verosimilmente è stata vittima di omicidio e occultamento di cadavere. I medici legali attendono l'identificazione tramite test del Dna anche se il padre e la sorella l'hanno già riconosciuta.

Ci sarebbero comunque forti sospetti su Aarón, il figliastro di Fernanda.

