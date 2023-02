Trieste, terremoto in Croazia magnitudo 5: sentito in tutto il Nord-Est, palazzi evacuati. Epicentro vicino Fiume

Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la Croazia. Secondo l'Ingv l'epicentro è vicino Bescanuova: la scossa è stata avvertita anche a Fiume. Il terremoto è stato registrato alle 9:47 locali, 10:47 ora italiana ad una profondità di 9 km.

Scossa avvertita in Friuli e Veneto

La scossa è stata sentita anche in molte località del Friuli Venezia Giulia, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta verificando se vi siano danni a cose e persone. A fine precauzionale i Vigili del fuoco del comando di Trieste hanno fatto evacuare il personale presente all'interno di due palazzi della Regione, situati in via Trento e via Sant'Anastasio. Arrivano anche segnalazioni dal Veneto.