Tempesta di neve in Virginia: bloccati nel traffico per 24 ore senza cibo né acqua

Sono rimasti bloccati nel traffico per quasi 24 ore durante una tempesta di neve, costretti ad affrontare le temperature rigide della notte senza scorte di acqua e di cibo. Le immagini degli automobilisti rimasti vittima dei problemi di circolazioni verificatosi in Virginia nelle ultime ore, sono davvero senza precedenti. La neve e il ghiaccio creatosi sull'Interstate 95 nella contea di Stafford hanno generato una coda lunga 64 chilometri.

Molti conducenti sono senza benzina. Alcuni non hanno cibo o acqua. Alcuni dicono di avere bambini, animali domestici e familiari con esigenze mediche. Il dipartimento dei trasporti della Virginia e altri funzionari e squadre statali stanno lavorando senza sosta per aiutare le persone bloccate nell'ingorgo.

«Questa è stata una notte difficile per molte persone. Mi dispiace molto che le persone siano rimaste bloccate. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere queste persone, che si tratti di [dare loro] acqua o un posto dove stare al caldo», ha detto il governatore Northam questa mattina.

I vigili del fuoco della contea di Prince William hanno distribuito coperte e bottiglie d'acqua agli automobilisti. Molte le difficoltà nel liberare l'autostrada a causa dell'alto numero di veicoli senza benzina, in panne o bloccati nella neve.

Tra coloro che sono rimasti bloccati nella zona: il senatore statunitense Tim Kaine della Virginia, che ha affermato di essere ancora bloccato nel traffico alle 8:30 di martedì, 19 ore dopo aver iniziato il suo viaggio. «Ho iniziato il mio normale viaggio di 2 ore verso Washington alle 13:00 di ieri. 19 ore dopo, non sono ancora vicino al Campidoglio» , ha twittato, pubblicando una foto da dietro un parabrezza, che mostra tre camion davanti.

