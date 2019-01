Tradito accoltella a morte la fidanzata e l'amante, poi incendia la casa e si uccide alla festa di Capodanno

Ultimo aggiornamento: 20:40

Nel mezzo dei festeggiamenti di Capodanno, mentre tutti gli amici intorno a lui si divertivano e brindavano nella casa che li ospitava, ha scoperto che la sua fidanzata lo stava tradendo: e a quel punto ha scatenato l'inferno. «Nessun altro ti avrà mai, te lo assicuro» lo hanno sentito gridare. Ed è stato di parola. In preda a un raptus di follia è uscito per andare a prendere una tanica di benzina, è rientrato, ha accoltellato a morte i due amanti clandestini davanti a tutti e ha appiccato il fuoco togliendosi la vita anche lui, mentre le poche persone rimaste in casa fuggivano dal rogo: salve per miracolo, grazie soprattutto all'aiuto dei vicini che erano accorsi per dare aiuto, due ragazze che se la sono cavata con qualche ferita. In pochi minuti, con una velocità impressionante, le fiamme hanno distrutto completamente l'edificio dove pompieri e polizia hanno trovato i cadaveri di una donna di 27 anni e di due uomini di 24 e 32 anni, i cui nomi non sono stati ancora comunicati dalle autorità.La tragedia è avvenuta intorno alle tre di notte del 1° gennaio in un'abitazione di Kirton nel Lincolnshire, in Gran Bretagna. Tutti i vicini sono stati scossi da un'esplosione devastante che li ha spinti a scendere in strada: dopo pochi attimi di sconcerto hanno visto fiamme altissime sprigionarsi in pochi secondi dall'edificio dove vivevano Natalie Hall, 21 anni, e la sua coinquilina Rachel Braim, che nel rogo hanno perso tutti i loro averi. Le due ragazze, che non erano riuscite a fuggire immediatamente dall'abitazione, erano rimaste in trappola e urlavano disperatamente "aiuto". Rachel, in preda alla disperazione, si è lanciata nel vuoto dalla finestra della sua camera da letto e se l'è cavata miracolosamente con una semplice ferita alla gamba, mentre Natalie è stata salvata da un vicino che è riuscito a rompere una finestra e a portarla in salvo. Appena in tempo per assistere, sotto choc, al crollo definitivo della casa, letteralmente divorata dal fuoco insieme ai suoi tre amici, morti in modo assurdo a causa di una gelosia devastante che ha trasformato una festa tra giovanni in una tragedia da incubo. Già da ieri, per loro, è comunque scattata la macchina della solidarietà: tutti gli amici hanno avviato una raccolta fondi per sostenerle dopo la perdita di tutto ciò che avevano.La polizia, che sta indagando sulla vicenda, ha ricostruito la dinamica della tragedia e ha dichiarato che non sta cercando altri eventuali responsabili, anche se ha invitato tutti i testimoni a farsi avanti per raccontare quello che hanno visto o per consegnare eventuali filmati girati prima e durante il rogo.