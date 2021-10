Tradite dallo stesso uomo, tre ragazze comprano un vecchio scuolabus e partono insieme

Sabato 30 Ottobre 2021, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:32

Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor, tre giovani ragazze statunitensi, sono le protagoniste di questa incredibile storia. Tre giovani donne, che non si erano mai viste prima, a un certo punto hanno scoperto di avere una cosa in comune: lo stesso fidanzato. Bekan, Abi e Morgan sono state tradite dallo stesso ragazzo, Mark, un giovane di bell'aspetto che, a quanto pare, oltre a loro, come se non bastasse, prometteva nozze ad altre tre donne. Una storia davvero surreale, che sicuramente può sucitare riso e scherno. Ma la sofferenza delle nostre protagoniste è stata reale, dura, profonda e difficile da accettare. Avrebbero potuto giurarsi vendetta a vicenda, cominciare una guerra sentimentale come se ne vedono spesso. Tradite nella loro intimità, nella prospettiva d'un amore eterno, avrebbero potuto tirare fuori il peggio di loro stesse. Ma la vita, a volte, è così soprendente che fa venir voglia di volersi un poco più bene.

APPROFONDIMENTI PERSONE Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è il nuovo... PERSONE Allegri e Ambra, fine dell'amore per un tradimento. Tapiro... SPETTACOLI Matt Damon e Ridley Scott per The Last Duel: «Dedico i...

Bekah, Abi e Morgan: l'amicizia come vendetta

Oltre a Mark, Bekah, Abi e Morgan hanno scoperto di avere un'altra cosa in comune: la passione per i viaggi. E così, dopo aver detto addio all’ormai ex fidanzato, le tre ragazze, dopo ore di chiacchiere e pianti, hanno deciso di riprendere in mano la loro vita, sfruttando questa brutta esperienza. Unendo le forze, le giovani hanno comprato e rimesso a posto un vecchio scuolabus per poter cominciare un lungo e spensierato viaggio negli Stati Uniti, documentando tutto attraverso il loro profilo Instagram. Tutti i media internazionali hanno subito ripreso la loro storia, che è cominciata a rimbalzare sui siti e sui social, attirando un'enorme attenzione. Alla CNN le tre hanno raccontato come tutto è nato. È stata Morgan Tabor, 21 anni, la prima a rendersi conto che il fidanzato le stava nascondendo qualcosa. Così dopo una serie di ricerche sui social network di lui ha trovato le prove del suo tradimento.

«Non ho parole per descrivere la sensazione che ho provato vedendo la foto di lui con un’altra ragazza. Pensavo che avrei sposato questo ragazzo. Avevamo parlato di case e di come sarebbe stato il nostro matrimonio. Il mio mondo è crollato». Ma le ricerche non si sono fermate e scavando nella vita di Mark, Morgan ha scoperto che il suo ex aveva relazioni con altre sei donne. Tra queste c'era anche Bekah. Poi è spuntata Abi. Dopo momenti di sconcerto e di rabbia, le tre si sono messe in contatto e hanno così cominciato a dar forma al loro riscatto. Dopo qualche tempo, Bekah, Abi e Morgan hanno visto materializzarsi il loro sogno: un vecchio scuolabus che apparteneva ai vigili del fuoco. Rimesso a posto, dipinto, personalizzato, arredato, il bus ha preso vita così come il loro meraviglioso viaggio.

di Alessandro Strabioli